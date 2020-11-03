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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Боруссия М
Шахтер - Боруссия М: обзор матча 03 ноября 2020
Шахтер
03.11.2020, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
0 : 6
Завершен
Боруссия М
8'
А. Плеа
17'
В. Бондарь (АГ)
26'
А. Плеа
44'
Р. Бенсебаини
65'
Л. Штиндль
79'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Боруссия М
90'
Желтая карточка
М. Ланг
82'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Н. Эльведи
82'
Замена
И. Траоре
️️️️
А. Плеа
82'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Ляйнер
79'
ГОЛ! 0:6!
А. Плеа
Пас отдал
М. Тюрам
75'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Й. Хофманн
69'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Майкон
69'
65'
ГОЛ! 0:5!
Л. Штиндль
Пас отдал
А. Плеа
Желтая карточка
М. Соломон
63'
Желтая карточка
Д. Хочолава
46'
Замена
А. Мораес
️️️️
Тайсон
46'
Замена
А. Патрик
️️️️
М. Антонио
46'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Марлос
46'
44'
ГОЛ! 0:4!
Р. Бенсебаини
26'
ГОЛ! 0:3!
А. Плеа
Пас отдал
Л. Штиндль
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
В. Бондарь
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
С. Ляйнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Майкон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-3-1
12
Трубин
9
Корниенко
5
Бондарь
5
Хочолава
2
Додо
8
Майкон
8
Антонио
10
Соломон
11
Тете
10
Марлос
11
Тайсон
4-1-1-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
8
Антонио
10
Патрик
10
Патрик
8
Антонио
8
Майкон
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Майкон
10
Марлос
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Марлос
11
Тайсон
18
Мораес
18
Мораес
11
Тайсон
14
Плеа
16
Траоре
16
Траоре
14
Плеа
22
Ляйнер
5
Ланг
5
Ланг
22
Ляйнер
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
7
Хофманн
19
Лазаро
19
Лазаро
7
Хофманн
30
Эльведи
24
Янчке
24
Янчке
30
Эльведи
Остались в запасе
Шахтер
Боруссия М
50
Сергей Болбат
ПЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
21
Рокко Райц
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
Остались в запасе
21
Рокко Райц
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Шахтер - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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