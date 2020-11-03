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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Ливерпуль
Аталанта - Ливерпуль: обзор матча 03 ноября 2020
Аталанта
03.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
0 : 5
Завершен
Ливерпуль
16'
Д. Жота
33'
Д. Жота
47'
М. Салах
49'
С. Мане
54'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ливерпуль
82'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Д. Вейналдум
82'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Х. Хатебур
81'
Замена
М. Руджери
️️️️
Й. Мохика
81'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
А. Гомес
81'
66'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Э. Робертсон
66'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
65'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
63'
54'
ГОЛ! 0:5!
Д. Жота
Пас отдал
С. Мане
Замена
М. Пессина
️️️️
Л. Муриэль
53'
49'
ГОЛ! 0:4!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
47'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
Пас отдал
К. Джонс
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Жота
Пас отдал
Д. Гомес
21'
Желтая карточка
К. Джонс
21'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
16
Джейк Кен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-1-1-3
57
Спортиелло
19
Паломино
2
Толой
33
Хатебур
22
Мохика
6
Джимсити
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
91
Сапата
10
Муриэль
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
46
Уильямс
2
Гомес
3
Робертсон
21
Джонс
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
20
Жота
10
Мане
22
Мохика
13
Руджери
13
Руджери
22
Мохика
10
Гомес
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Гомес
33
Хатебур
23
Депаоли
23
Депаоли
33
Хатебур
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Муриэль
32
Пессина
32
Пессина
10
Муриэль
12
Александер-Арнольд
3
Уильямс
3
Уильямс
12
Александер-Арнольд
23
Вейналдум
21
Цимикас
21
Цимикас
23
Вейналдум
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
3
Робертсон
8
Кейта
8
Кейта
3
Робертсон
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
Остались в запасе
Аталанта
Ливерпуль
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
16
Амад Диалло
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Джейк Кен
ЦП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
16
Амад Диалло
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
16
Джейк Кен
ЦП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Аталанта - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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