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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Миллуолл
Норвич Сити - Миллуолл: обзор матча 03 ноября 2020
Норвич Сити
03.11.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Миллуолл
80'
Замена
M. Smith
️️️️
Й. Бедварссон
Замена
М. Вранчич
️️️️
Л. Рупп
78'
Замена
К. МакЛин
️️️️
М. Стиперманн
78'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
П. Плахета
77'
55'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
B. Thompson
55'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Ш. Фергюсон
52'
Желтая карточка
Р. Вудс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
18
Якоб Серенсен
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Крул
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
34
Скипп
18
Серенсен
10
Рупп
77
Плахета
22
Стиперманн
20
Пукки
10
Буэндия
3-2-3-2
33
Биалковски
2
Ромео
2
Мэлони
4
Хатчинсон
3
Уоллес
5
Купер
3
Фергюсон
18
Вудс
17
Уоллес
8
10
Бедварссон
10
Рупп
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Рупп
22
Стиперманн
23
МакЛин
23
МакЛин
22
Стиперманн
77
Плахета
9
Хагилл
9
Хагилл
77
Плахета
10
Бедварссон
17
17
10
Бедварссон
8
6
Уилльямс
6
Уилльямс
8
3
Фергюсон
10
Беннетт
10
Беннетт
3
Фергюсон
Остались в запасе
Норвич Сити
Миллуолл
19
Бали Мамба
ПЗ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
Остались в запасе
19
Бали Мамба
ПЗ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Норвич Сити - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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