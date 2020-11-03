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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Интер
Реал - Интер: обзор матча 03 ноября 2020
Реал
03.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
3 : 2
Завершен
Интер
25'
К. Бензема
33'
С. Рамос
80'
Родриго
35'
Л. Мартинес
68'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Интер
Желтая карточка
Т. Куртуа
90'
+2
87'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
Каземиро
85'
ГОЛ! 3:2!
Родриго
Пас отдал
Винисиус
80'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
78'
78'
Замена
А. Санчес
️️️️
И. Перишич
78'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
72'
Желтая карточка
Н. Барелла
68'
ГОЛ! 2:2!
И. Перишич
Пас отдал
Л. Мартинес
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
64'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
64'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
62'
51'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Ф. Менди
48'
44'
Желтая карточка
А. Видаль
35'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
ГОЛ! 2:0!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
40
Серхио Сантос
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Интер
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
93
Рамос
19
Варан
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
10
Азар
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
3-3-2-1-1
1
Ханданович
2
Хакими
95
Бастони
6
де Врей
33
Д'Амброзио
77
Брозович
15
Янг
23
Барелла
23
Видаль
5
Перишич
10
Мартинес
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
8
Кроос
20
Модрич
20
Модрич
8
Кроос
23
Видаль
44
Наингголан
44
Наингголан
23
Видаль
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
5
Перишич
4
Санчес
4
Санчес
5
Перишич
Остались в запасе
Реал
Интер
40
Серхио Сантос
ЦЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
40
Серхио Сантос
ЦЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Реал - Интер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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