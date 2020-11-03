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Мидтьюлланд - Аякс
Мидтьюлланд - Аякс: обзор матча 03 ноября 2020
Мидтьюлланд
03.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
18'
А. Дрейер
1'
Антони
13'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Аякс
90'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Антони
Желтая карточка
Л. Вибе
84'
Замена
Л. Вибе
️️️️
С. Каба
81'
Замена
Эвандер
️️️️
Й. Каюсте
81'
77'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Н. Мазрауи
Замена
Б. Краев
️️️️
А. Дрейер
75'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Д. Андерссон
64'
60'
Замена
Э. Альварес
️️️️
П. Схюрс
46'
Замена
Д. Классен
️️️️
Ю. Эккеленкамп
25'
Желтая карточка
П. Схюрс
ГОЛ! 1:2!
А. Дрейер
Пас отдал
Й. Каюсте
18'
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тадич
Пас отдал
К. Промес
1'
ГОЛ! 0:1!
Антони
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Андерсен
2
Андерссон
24
Шольц
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Каюсте
16
Ониика
77
Систо
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
3-2-2-3
24
Онана
3
Тальяфико
4
Схюрс
6
Мартинес
3
Мазрауи
17
Блинд
32
Эккеленкамп
8
Гравенберх
7
Антони
10
Тадич
10
Промес
2
Андерссон
27
Коолс
27
Коолс
2
Андерссон
2
Каюсте
10
Эвандер
10
Эвандер
2
Каюсте
10
Дрейер
23
Краев
23
Краев
10
Дрейер
9
Каба
26
Вибе
26
Вибе
9
Каба
4
Схюрс
4
Альварес
4
Альварес
4
Схюрс
32
Эккеленкамп
18
Классен
18
Классен
32
Эккеленкамп
3
Мазрауи
2
Клайбер
2
Клайбер
3
Мазрауи
7
Антони
2
Траоре
2
Траоре
7
Антони
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Аякс
30
Оливер Оттесен
ВР
16
Лука Пфайффер
ЦФ
11
Густав Исаксен
ПП
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
7
Давид Нерес
ПВ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
30
Оливер Оттесен
ВР
16
Лука Пфайффер
ЦФ
11
Густав Исаксен
ПП
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Остались в запасе
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
7
Давид Нерес
ПВ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Мидтьюлланд - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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