Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Барнсли
Кардифф - Барнсли: обзор матча 03 ноября 2020
Кардифф
03.11.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 0
Завершен
Барнсли
4'
Д. Хойлетт
45+1'
Д. Роллс (П)
77'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Барнсли
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Роллс
85'
80'
Замена
А. Хальме
️️️️
М. Джеймс
Замена
Г. Уит
️️️️
Х. Уилсон
79'
ГОЛ! 3:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
Д. Роллс
77'
Замена
О. Ожо
️️️️
Р. Глатцель
67'
63'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
P. Schmidt
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Роллс
45'
+1
40'
Замена
К. Одуор
️️️️
E. Simoes
39'
Желтая карточка
М. Джеймс
ГОЛ! 1:0!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Д. Беннетт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
3-4-1-2
12
Смитис
35
Нельсон
23
Моррисон
12
Беннетт
30
Хойлетт
10
Бакуна
32
Роллс
7
Пак
10
Уилсон
19
Мур
19
Глатцель
3-3-1-3
1
Уолтон
6
Хелик
21
Соллбауэр
5
Андерсен
4
Стайлс
37
Джеймс
20
Моуатт
28
Фризер
19
28
8
Чаплин
10
Уилсон
11
Уит
11
Уит
10
Уилсон
32
Роллс
6
Волкс
6
Волкс
32
Роллс
19
Глатцель
9
Ожо
9
Ожо
19
Глатцель
19
20
Адебойежо
20
Адебойежо
19
28
29
Одуор
29
Одуор
28
37
Джеймс
6
Хальме
6
Хальме
37
Джеймс
Остались в запасе
Кардифф
Барнсли
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
10
Джордж Миллер
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
16
Люк Томас
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
10
Джордж Миллер
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
16
Люк Томас
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Кардифф - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Барнсли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+