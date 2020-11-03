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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Легион - Ессентуки
Легион - Ессентуки: обзор матча 03 ноября 2020
Легион
03.11.2020, вторник, 14:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 16 тур
4 : 0
Завершен
Ессентуки
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Легион - Ессентуки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Легион
1 : 0
01.11.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
3 : 0
25.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Легион
2 : 1
18.10.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
11.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Легион
1 : 3
05.10.2025
Ангушт
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 26 тур
Ессентуки
0 : 3
29.04.2023
Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1, 25 тур
Ротор
3 : 0
22.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Ессентуки
0 : 3
14.04.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
Форте
14 : 0
08.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
Ессентуки
0 : 3
31.03.2023
Машук-КМВ
Информация о матче
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Ессентуки
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
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2025.09.10 14:32
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Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
2025.10.11 21:52
Клуб Второй лиги сменит название и город
2025.09.24 00:48
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2025.09.10 14:32
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