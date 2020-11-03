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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Мидлсбро
Блэкберн - Мидлсбро: обзор матча 03 ноября 2020
Блэкберн
03.11.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Мидлсбро
Желтая карточка
Л. Холтби
90'
+2
Желтая карточка
С. Уортон
85'
79'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Ассомбалонга
Желтая карточка
Д. Ленихэн
78'
Замена
С. Уортон
️️️️
Д. Уильямс
76'
71'
Замена
M. Johnson
️️️️
Х. Коулсон
68'
Желтая карточка
П. МакНэйр
Замена
К. Эванс
️️️️
Т. Трибулл
58'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
50'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Т. Долан
46'
Желтая карточка
Т. Трибулл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
90
Льюис Холтби
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкберн
32
Антонис Стергиакис
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Пирс
33
Уильямс
24
Ньямб
28
Трибулл
26
Ранкин-Костелло
26
Ленихэн
22
Бреретон
10
Эллиот
20
Галлахер
24
Долан
90
Холтби
3-2-1-1
13
Беттинелли
16
Тавернье
17
МакНэйр
16
Бола
16
Хаусон
99
Спенс
6
Сэйвилл
27
Ассомбалонга
33
Уильямс
16
Уортон
16
Уортон
33
Уильямс
28
Трибулл
30
Эванс
30
Эванс
28
Трибулл
24
Долан
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
24
Долан
15
Коулсон
28
28
15
Коулсон
27
Ассомбалонга
29
Акпом
29
Акпом
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Блэкберн
Мидлсбро
32
Антонис Стергиакис
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Блэкберн - Мидлсбро
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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