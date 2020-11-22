Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Санкт-Пельтен
Аустрия - Санкт-Пельтен: обзор матча 22 ноября 2020
Аустрия
22.11.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Пельтен
84'
А. Юкич
39'
А. Мухамедбегович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Санкт-Пельтен
Замена
Т. Эбнер
️️️️
B. Edomwonyi
89'
Вторая желтая
A. GrÃ¼nwald
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Юкич
84'
Желтая карточка
A. GrÃ¼nwald
81'
75'
Замена
D. Schutz
️️️️
D. Luxbacher
75'
Замена
L. Grozurek
️️️️
А. Шмидт
Замена
Д. Фиц
️️️️
С. Звиршитц
74'
69'
Желтая карточка
D. Luxbacher
68'
Замена
M. Steinwender
️️️️
G. Davies
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Саркария
46'
Замена
A. Turgeman
️️️️
П. Виммер
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Мухамедбегович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
8
Патрик Виммер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
0
G. Davies
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Аустрия
22
Аммар Хелак
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
36
Доминик Фиц
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
17
Alon Turgeman
ЦФ
19
Csaba Mester
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
38
Christoph Messerer
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
3-2-4-1
1
Пенц
15
Звиршитц
14
Палмер-Браун
29
Зуттнер
46
Хандль
39
Тигль
8
Виммер
11
Саркария
11
Пихлер
10
34
2-3-5
1
5
Блауэнштайнер
17
Мухамедбегович
44
10
Любичич
0
15
13
Шмидт
10
3
24
8
Виммер
17
17
8
Виммер
11
Саркария
7
Юкич
7
Юкич
11
Саркария
15
Звиршитц
36
Фиц
36
Фиц
15
Звиршитц
34
25
Эбнер
25
Эбнер
34
13
Шмидт
24
24
13
Шмидт
0
15
15
0
10
20
20
10
Остались в запасе
Аустрия
Санкт-Пельтен
22
Аммар Хелак
ВР
19
Csaba Mester
ЦФ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
13
Armin Gremsl
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
19
Csaba Mester
ЦФ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Санкт-Пельтен
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Новости команд
Все
Аустрия
Санкт-Пельтен
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+