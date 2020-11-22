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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - АДО Ден Хааг
Спарта - АДО Ден Хааг: обзор матча 22 ноября 2020
Спарта
22.11.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
6 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
43'
Л. Ти
53'
С. Мейнанс
56'
А. Харруи
59'
Л. Ти
80'
М. Энгельс
85'
М. Энгельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - АДО Ден Хааг
ГОЛ! 6:0!
М. Энгельс
85'
ГОЛ! 5:0!
М. Энгельс
Пас отдал
А. Мейерс
80'
79'
Желтая карточка
P.
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
М. Хейлен
79'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Л. Ти
73'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
B. Smeets
73'
72'
Замена
A. Ćatić
️️️️
Н. Карелис
72'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
В. Бесуйен
72'
Замена
P.
️️️️
И. Элмкиес
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
68'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
А. Харруи
68'
ГОЛ! 4:0!
Л. Ти
Пас отдал
Л. Дуарте
59'
ГОЛ! 3:0!
А. Харруи
Пас отдал
B. Smeets
56'
ГОЛ! 2:0!
С. Мейнанс
Пас отдал
М. Пинту
53'
46'
Замена
Д. Филипп
️️️️
Р. Моррисон
ГОЛ! 1:0!
Л. Ти
Пас отдал
Д. Абелс
43'
Желтая карточка
B. Smeets
24'
24'
Желтая карточка
Ш. Пинас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Samy Bourard
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Robert Zwinkels
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Давид Филипп
АП
13
Jonathan Mulder
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
36
Michael Mulder
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
4-5-1
40
Окойе
13
Хейлен
2
Абелс
3
Вриндс
18
Пинту
10
6
Ауассар
21
Харруи
6
Дуарте
21
Мейнанс
9
Ти
4-3-1-2
1
27
ван Эвейк
38
Пинас
15
4
Дель Фабро
6
11
Моррисон
10
Элмкиес
17
Бесуйен
80
Карелис
10
9
Ти
8
Энгельс
8
Энгельс
9
Ти
10
19
19
10
13
Хейлен
4
4
13
Хейлен
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
11
Моррисон
8
Филипп
8
Филипп
11
Моррисон
10
Элмкиес
10
10
10
Элмкиес
17
Бесуйен
9
Арвейлер
9
Арвейлер
17
Бесуйен
80
Карелис
34
34
80
Карелис
Остались в запасе
Спарта
АДО Ден Хааг
1
Benjamin van Leer
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
13
Jonathan Mulder
ЦФ
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
36
Michael Mulder
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Остались в запасе
13
Jonathan Mulder
ЦФ
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
36
Michael Mulder
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Спарта - АДО Ден Хааг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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21 ноября
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6 ноября
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10 октября
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11 сентября
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