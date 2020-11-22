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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Эвертон
Фулхэм - Эвертон: обзор матча 22 ноября 2020
Фулхэм
22.11.2020, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Эвертон
15'
Б. Рид
70'
Р. Лофтус-Чик
1'
Д. Калверт-Льюин
29'
Д. Калверт-Льюин
35'
А. Дукуре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Эвертон
76'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Ришарлисон
74'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Х. Родригес
ГОЛ! 2:3!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
А. Лукман
70'
Замена
️️️️
М. Лемина
69'
Пенальти не реализован!
И. Кавалейру
68'
Замена
А. Митрович
️️️️
Т. Кэрни
58'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Б. Рид
58'
Желтая карточка
Э. Робинсон
56'
35'
ГОЛ! 1:3!
А. Дукуре
Пас отдал
Л. Динь
Желтая карточка
Б. Рид
29'
29'
ГОЛ! 1:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Л. Динь
ГОЛ! 1:1!
Б. Рид
Пас отдал
Т. Кэрни
15'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Ришарлисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Ареоля
2
Андерсен
4
Адарабиойо
33
Робинсон
34
Эйна
99
Лемина
10
Кэрни
6
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
4-2-2-2
1
Пикфорд
4
Годфри
22
Мина
5
Кин
12
Динь
6
Дукуре
25
Аллан
23
Родригес
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
14
Рид
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
14
Рид
10
Кэрни
9
Митрович
9
Митрович
10
Кэрни
23
Родригес
22
Дэвис
22
Дэвис
23
Родригес
47
Ришарлисон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Фулхэм
Эвертон
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
1
Робин Ольсен
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Фулхэм - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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