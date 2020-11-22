Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Васко да Гама
Сан-Паулу - Васко да Гама: обзор матча 22 ноября 2020
Сан-Паулу
22.11.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Васко да Гама
34'
Лусиано
19'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Васко да Гама
90'
+7
Желтая карточка
Андрей
90'
+4
Замена
Y. Catatau
️️️️
Г. Кано
90'
+2
Желтая карточка
L. Santos
Желтая карточка
H.
90'
87'
Замена
Н. Боржес
️️️️
Энрике
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Бреннер
82'
Замена
H.
️️️️
Лео
82'
81'
Желтая карточка
Я. Пикачу
81'
Замена
L. Santos
️️️️
V.
Замена
Пабло
️️️️
И. Гомес
73'
Замена
В. Буэно
️️️️
Луан
46'
Замена
Ч. Че
️️️️
J.
46'
ГОЛ! 1:1!
Лусиано
34'
Желтая карточка
Бреннер
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Пас отдал
G. Torres
4'
Желтая карточка
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
20
Juanfran
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
17
Энрике
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
22
Яго Пикачу
ПП
33
Marcos Júnior
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
11
Gustavo Torres
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
3
Че Че
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
7
Андрей
ОП
11
Lucas Santos
ЦП
55
Alexander
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
40
Kaio Magno
ЦФ
4-1-3-3
6
Рейналдо
34
Алвес
3
Лео
10
Алвес
33
Луан
8
Сара
17
Гомес
10
Лусиано
20
Бреннер
18
20
4-1-5
30
Лукао
35
Миранда
36
Грака
4
17
Энрике
22
Пикачу
33
14
Кано
11
27
8
20
Бреннер
22
22
20
Бреннер
33
Луан
15
Буэно
15
Буэно
33
Луан
20
3
Че Че
3
Че Че
20
3
Лео
15
15
3
Лео
17
Гомес
92
Пабло
92
Пабло
17
Гомес
17
Энрике
30
Боржес
30
Боржес
17
Энрике
14
Кано
38
38
14
Кано
27
11
11
27
Остались в запасе
Сан-Паулу
Васко да Гама
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
18
Игор Винисиус
ПЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
55
Alexander
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
41
Cayo Tenório
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
7
Андрей
ОП
15
Bruno Gomes
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
40
Kaio Magno
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
18
Игор Винисиус
ПЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Остались в запасе
55
Alexander
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
41
Cayo Tenório
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
7
Андрей
ОП
15
Bruno Gomes
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
40
Kaio Magno
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Сан-Паулу - Васко да Гама
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Васко да Гама
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+