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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Хетафе
Эйбар - Хетафе: обзор матча 22 ноября 2020
Эйбар
22.11.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Хетафе
Замена
С. Альварес
️️️️
Э. Экспозито
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Чема
Вторая желтая
Кике
88'
86'
Желтая карточка
М. Оливера
80'
Желтая карточка
Х. Мата
Замена
С. Энрих
️️️️
Й. Муто
77'
Замена
А. Посо
️️️️
П. Леон
62'
61'
Замена
Анхель
️️️️
А. Ньом
Желтая карточка
Кике
58'
Желтая карточка
П. Диоп
45'
28'
Желтая карточка
А. Ньом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
16
Роберто Олабе
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
4
Ryan Nolan
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
15
Оливейра
6
Бигас
23
Арбилья
3
Робер
18
Диоп
8
Экспозито
17
Хиль
14
Леон
19
Кике
11
Муто
3-3-1-2
13
Сорья
17
Оливера
5
Чема
2
Джене
12
Ньом
24
Тимор
17
Кукурелья
8
Арамбарри
9
Эрнандес
17
Мата
14
Леон
24
Посо
24
Посо
14
Леон
8
Экспозито
6
Альварес
6
Альварес
8
Экспозито
11
Муто
9
Энрих
9
Энрих
11
Муто
12
Ньом
9
Анхель
9
Анхель
12
Ньом
Остались в запасе
Эйбар
Хетафе
16
Роберто Олабе
ЦП
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
4
Ryan Nolan
ЦФ
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
16
Роберто Олабе
ЦП
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Остались в запасе
4
Ryan Nolan
ЦФ
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эйбар - Хетафе
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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