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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Сендерийск
Оденсе - Сендерийск: обзор матча 22 ноября 2020
Оденсе
22.11.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сендерийск
83'
J. Thomasen
90+2'
С. Гартенманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Сендерийск
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Гартенманн
Желтая карточка
С. Арон Гудьонсен
87'
86'
Желтая карточка
А. Бах
86'
Замена
P. Kanstrup
️️️️
P. Banggaard
ГОЛ! 1:0!
J. Thomasen
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
83'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
Э. Сабби
78'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
И. Жебали
78'
66'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
R. Hassan
66'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
А. Якобсен
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
J. Drachmann
64'
Желтая карточка
J. Skjelvik
49'
32'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
J. Simonsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
29
Victor Ekani
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Сендерийск
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
10
Исак Йенсен
ЛВ
6
R. Vinderslev
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
4-4-2
53
Кристенсен
4
6
Тверсков
3
3
6
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
18
11
Жебали
8
3-2-2-3
20
Томас
3
Гартенманн
5
26
18
Бах
3
Шмидль
29
34
Эскесен
18
Якобсен
21
77
11
Сабби
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
11
Сабби
8
23
23
8
11
Жебали
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Жебали
26
27
27
26
21
6
6
21
77
22
Фредериксен
22
Фредериксен
77
18
Якобсен
20
20
18
Якобсен
Остались в запасе
Оденсе
Сендерийск
4
M. Lund
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЛВ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
4
M. Lund
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЛВ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Оденсе - Сендерийск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Сендерийск
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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