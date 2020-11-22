Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Анкарагюджю
Гезтепе - Анкарагюджю: обзор матча 22 ноября 2020
Гезтепе
22.11.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Анкарагюджю
10'
Ш. Ндиайе
62'
Х. Акбунар
68'
Ш. Ндиайе
90+2'
Т. Бервен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Анкарагюджю
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Т. Бервен
Замена
E. Binici
️️️️
Гильерме
90'
+1
Замена
K. Sönmez
️️️️
Я. Каян
86'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Х. Акбунар
86'
83'
Желтая карточка
Д. Болинжи
76'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Д. Пайнтсил
Замена
S. Napoleoni
️️️️
Ш. Ндиайе
74'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Ндиайе
68'
ГОЛ! 2:0!
Х. Акбунар
Пас отдал
О. Нвободо
62'
Замена
О. Нвободо
️️️️
З. Трипич
46'
46'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Д. Лукасик
46'
Замена
И. Воца
️️️️
А. Канкая
46'
Замена
А. Потук
️️️️
С. Лобжанидзе
42'
Желтая карточка
С. Кициу
Желтая карточка
Б. Эмир
42'
29'
Пенальти не реализован!
Э. Чекичи
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Гильерме
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
12
Гильерме
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
4-5-1
70
Эгрибаят
3
Михоевич
41
Эмир
7
Палули
4
Тити
7
Акбунар
10
Трипич
20
Каян
12
Гильерме
8
Айдогду
27
Ндиайе
4-4-2
30
Фридрих
70
Кициу
22
89
Тюран
31
Шарлия
28
Пайнтсил
23
Лукасик
12
Лобжанидзе
6
Канкая
19
Болинжи
8
Чекичи
7
Акбунар
68
Бурекович
68
Бурекович
7
Акбунар
20
Каян
6
6
20
Каян
10
Трипич
5
Нвободо
5
Нвободо
10
Трипич
12
Гильерме
90
90
12
Гильерме
27
Ндиайе
99
99
27
Ндиайе
12
Лобжанидзе
4
Потук
4
Потук
12
Лобжанидзе
6
Канкая
42
Воца
42
Воца
6
Канкая
23
Лукасик
10
Диуссе
10
Диуссе
23
Лукасик
28
Пайнтсил
19
Бервен
19
Бервен
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Гезтепе
Анкарагюджю
1
Arda Özcimen
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
77
Эмре Гюрал
ЦФ
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
1
Arda Özcimen
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
Остались в запасе
77
Эмре Гюрал
ЦФ
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Гезтепе - Анкарагюджю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Гезтепе
Анкарагюджю
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+