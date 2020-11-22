Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 22 ноября 2020
Шеффилд Юнайтед
22.11.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
56'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
90'
+2
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Боуэн
76'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
К. Бешам
76'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. Норвуд
65'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
И. Ампаду
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-4-2
32
Рэмсдейл
3
Лоу
15
Иган
6
Бешам
4
Ампаду
10
Норвуд
32
Балдок
13
Флек
16
Берге
9
МакБарни
17
МакГолдрик
3-4-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
2
Бальбуэна
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
26
Масуаку
8
Форнальс
22
Аллер
20
Боуэн
4
Ампаду
14
Робинсон
14
Робинсон
4
Ампаду
6
Бешам
6
Ландстрем
6
Ландстрем
6
Бешам
10
Норвуд
10
Брюстер
10
Брюстер
10
Норвуд
20
Боуэн
16
Нобл
16
Нобл
20
Боуэн
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+