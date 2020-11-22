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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Нордшелланд
Ольборг - Нордшелланд: обзор матча 22 ноября 2020
Ольборг
22.11.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
62'
И. Фоссум
29'
М. Диоманде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Нордшелланд
90'
Желтая карточка
К. Сулемана
88'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
О. Антман
Замена
Т. Нкада
️️️️
К. Куск
84'
78'
Желтая карточка
E. Nnamani
76'
Замена
E. Nnamani
️️️️
Д. Свенссон
76'
Замена
М. Ригор
️️️️
И. Атанга
Желтая карточка
П. Феррейра
71'
68'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
ГОЛ! 1:1!
И. Фоссум
Пас отдал
К. Паллесен
62'
Замена
К. Паллесен
️️️️
О. Хильемарк
51'
Желтая карточка
J. Okore
47'
Замена
И. Фоссум
️️️️
Т. ван Верт
46'
41'
Желтая карточка
И. Месик
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Диоманде
Пас отдал
Д. Свенссон
15'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Фрезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Ольборг
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Нордшелланд
31
Андреас Гюлсторфф
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
70
Emeka Nnamani
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
4-1-2-4
4
Гранли
5
Теланнер
3
Нильсен
5
6
Феррейра
10
Берстинг
7
Хильемарк
25
Андерсен
7
Куск
9
ван Верт
35
Ринне
4-4-1-1
72
18
Месик
33
4
Хансен
3
Фрезе
33
Кристенсен
10
Диоманде
11
Антман
8
Андерсен
7
Сулемана
20
Атанга
7
Куск
23
Нкада
23
Нкада
7
Куск
7
Хильемарк
2
Паллесен
2
Паллесен
7
Хильемарк
9
ван Верт
8
Фоссум
8
Фоссум
9
ван Верт
Свенссон
70
70
Свенссон
3
Фрезе
24
Свенссон
24
Свенссон
3
Фрезе
20
Атанга
10
Ригор
10
Ригор
20
Атанга
11
Антман
29
29
11
Антман
Остались в запасе
Ольборг
Нордшелланд
22
Тим Прица
ЦФ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
31
Андреас Гюлсторфф
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
22
Тим Прица
ЦФ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
31
Андреас Гюлсторфф
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Ольборг - Нордшелланд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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