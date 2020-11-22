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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сантос
Атлетико Паранаэнсе - Сантос: обзор матча 22 ноября 2020
Атлетико Паранаэнсе
22.11.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сантос
75'
Т. Хелено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сантос
90'
Желтая карточка
Мариньо
Замена
F. Aguilar
️️️️
Никао
90'
Замена
Биссоли
️️️️
Р. Кайзер
90'
81'
Желтая карточка
Сандри
ГОЛ! 1:0!
Т. Хелено
Пас отдал
Раванелли
75'
68'
Замена
Ж. Мота
️️️️
J.
Замена
Раванелли
️️️️
Р. Саторно
63'
Замена
J. Alvarado
️️️️
W.
63'
58'
Замена
Мадсон
️️️️
P.
43'
Замена
Алекс
️️️️
L. Soldá
Замена
F.
️️️️
Кристиан
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
11
Никао
АП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
5
Wellington
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сантос
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
8
Ивоней
ЦП
31
ParÃ¡
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Жоржиньо
АП
12
Раванелли
АП
7
Биссоли
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
9
Walter
ЦФ
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
10
Жена Мота
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Мариньо
ПВ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
3-3-1-3
23
Сантос
16
Абнер
44
Хелено
5
Энрике
14
Эрик
18
Кристиан
18
Читтадини
11
Никао
7
Саторно
79
Кайзер
5
2-1-1-2-4
12
Джон
15
Фелипе
3
Леонардо
17
Балиэйро
8
Ивоней
22
Брага
11
Гомес
38
Леонардо
9
6
31
79
Кайзер
7
Биссоли
7
Биссоли
79
Кайзер
11
Никао
21
21
11
Никао
18
Кристиан
28
28
18
Кристиан
5
15
15
5
7
Саторно
12
Раванелли
12
Раванелли
7
Саторно
6
31
Алекс
31
Алекс
6
31
22
Мадсон
22
Мадсон
31
9
10
Мота
10
Мота
9
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Жоржиньо
АП
40
João Victor
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
9
Walter
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
34
Жоао Пауло
ВР
50
Paulo Mazoti
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
25
Guilherme
ЦФ
6
Сандри
ЦП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
7
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Жоржиньо
АП
40
João Victor
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
9
Walter
ЦФ
Остались в запасе
34
Жоао Пауло
ВР
50
Paulo Mazoti
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
25
Guilherme
ЦФ
6
Сандри
ЦП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
7
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сантос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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