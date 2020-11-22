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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Динамо Мн
СКА-1938 - Динамо Мн: обзор матча 22 ноября 2020
СКА-1938
22.11.2020, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Динамо Мн
11'
Д. Бакич
48'
Д. Бакич
9'
В. Климович
13'
В. Климович
41'
Е. Шикавка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Динамо Мн
81'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
I. Shitov
Желтая карточка
Х. Иминов
75'
65'
Замена
И. Бахар
️️️️
Е. Шикавка
Замена
Ш. Умаров
️️️️
A. Musahagian
59'
Желтая карточка
A. Musahagian
55'
ГОЛ! 2:3!
Д. Бакич
Пас отдал
А. Носко
48'
Замена
Д. Гирс
️️️️
J. Mawatu
46'
Замена
А. Шкурдюк
️️️️
Д. Мирошников
44'
41'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Е. Шикавка
Желтая карточка
М. Башилов
40'
13'
ГОЛ! 1:2!
В. Климович
ГОЛ! 1:1!
Д. Бакич
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Климович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
7
Душан Бакич
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
23
Хумоюнмирзо Иминов
АП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
СКА-1938
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
25
Arno Bi Dze Mani
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
3-1-4-1-1
16
Садовский
3
Сокол
30
Башилов
5
Мирошников
2
Носко
7
Бакич
10
7
Свирепа
6
23
Иминов
99
Юдчиц
3-3-1-1
1
Помазан
0
23
0
3
Швецов
47
Козлов
29
Бацула
9
Шикавка
17
Климович
5
Мирошников
4
Шкурдюк
4
Шкурдюк
5
Мирошников
10
55
Гирс
55
Гирс
10
6
17
Умаров
17
Умаров
6
4
37
Давискиба
37
Давискиба
4
9
Шикавка
17
Бахар
17
Бахар
9
Шикавка
Остались в запасе
СКА-1938
Динамо Мн
2
Андрей Рылач
ПВ
25
Arno Bi Dze Mani
ЦФ
77
Василий Совпель
ЦП
8
Даниил Виговский
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
7
Глеб Ровдо
ПВ
41
Максим Плотников
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
2
Андрей Рылач
ПВ
25
Arno Bi Dze Mani
ЦФ
77
Василий Совпель
ЦП
8
Даниил Виговский
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Остались в запасе
7
Глеб Ровдо
ПВ
41
Максим Плотников
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча СКА-1938 - Динамо Мн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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