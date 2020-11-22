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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Абердин
Рейнджерс - Абердин: обзор матча 22 ноября 2020
Рейнджерс
22.11.2020, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Абердин
15'
Р. Кент
29'
К. Руф
49'
С. Эрфилд
53'
Д. Тавернье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Абердин
84'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
Г. Ли
Замена
С. Иттен
️️️️
К. Руф
74'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Арибо
74'
74'
Замена
D. Campbell
️️️️
С. Косгров
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Морелос
66'
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Кент
66'
64'
Замена
К. Мэйн
️️️️
R. Edmondson
Замена
С. Дэвис
️️️️
Р. Джек
56'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Тавернье
53'
52'
Желтая карточка
Э. Консидайн
ГОЛ! 3:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
Р. Кент
49'
ГОЛ! 2:0!
К. Руф
Пас отдал
К. Голдсон
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кент
Пас отдал
С. Эрфилд
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
22
Грег Ли
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Абердин
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
27
Mark Gallagher
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Арибо
8
Джек
37
Эрфилд
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
4-3-3
1
Льюис
22
Ли
4
Консидайн
3
Тэйлор
2
14
Ожо
10
Кеннеди
26
Хеджс
9
Косгров
27
3
18
Арибо
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Арибо
77
Кент
18
Камара
18
Камара
77
Кент
8
Джек
10
Дэвис
10
Дэвис
8
Джек
7
Руф
10
Иттен
10
Иттен
7
Руф
9
Морелос
9
Дефо
9
Дефо
9
Морелос
22
Ли
12
Эрнандес
12
Эрнандес
22
Ли
9
Косгров
16
16
9
Косгров
27
30
Мэйн
30
Мэйн
27
Остались в запасе
Рейнджерс
Абердин
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
23
Райан Данкан
ЛВ
27
Mark Gallagher
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
23
Райан Данкан
ЛВ
27
Mark Gallagher
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Рейнджерс - Абердин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
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