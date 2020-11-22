Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Валенсия
Алавес - Валенсия: обзор матча 22 ноября 2020
Алавес
22.11.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
2'
Х. Наварро
16'
Лукас (П)
72'
М. Вальехо
77'
У. Гильямон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Валенсия
90'
+3
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Луис Гайя
77'
ГОЛ! 2:2!
У. Гильямон
Пас отдал
К. Солер
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Вальехо
Пас отдал
К. Гамейро
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Лукас
72'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Хоселу
71'
58'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Л. Кан Ин
58'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Д. Черышев
Замена
М. Гарсия
️️️️
Хота
56'
53'
Желтая карточка
У. Гильямон
Желтая карточка
Ф. Лежен
37'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Лукас
16'
ГОЛ! 1:0!
Х. Наварро
Пас отдал
Лукас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
24
Хота
ПВ
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-2-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
6
Батталья
17
Пина
11
Риоха
24
Хота
13
Хоселу
7
Лукас
2-2-2-3-1
1
Хауме
3
Паулиста
14
Гайя
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
80
Муса
7
Кан Ин
90
Черышев
9
Гамейро
7
Лукас
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Лукас
24
Хота
19
Гарсия
19
Гарсия
24
Хота
13
Хоселу
11
Гуидетти
11
Гуидетти
13
Хоселу
7
Кан Ин
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Кан Ин
90
Черышев
21
Вальехо
21
Вальехо
90
Черышев
14
Гайя
3
Латорре
3
Латорре
14
Гайя
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
23
Джейсон
ПВ
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
23
Джейсон
ПВ
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Алавес - Валенсия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Валенсия
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+