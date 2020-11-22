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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лион
Анжер - Лион: обзор матча 22 ноября 2020
Анжер
22.11.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Лион
80'
Т. Кадевере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лион
90'
+1
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Т. Мендес
85'
Желтая карточка
Т. Мендес
Замена
Л. Кулибали
️️️️
П. Капелле
82'
Замена
М. Чо
️️️️
А. Фульини
82'
81'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Л. Дюбуа
Замена
А. Бобишон
️️️️
М. Лаж
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кадевере
Пас отдал
Л. Дюбуа
70'
Желтая карточка
М. Де Шильо
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
С. Тиуб
69'
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
69'
Желтая карточка
М. Лаж
62'
61'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Л. Пакета
61'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Р. Шерки
60'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
М. Бар
Желтая карточка
С. Думбия
47'
32'
Желтая карточка
Р. Шерки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Лукас Пакета
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
14
Яхья Сумаре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
21
Думбия
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
10
Амаду
15
Капелле
10
Фульини
9
Тиуб
28
Лаж
13
Баокен
4-1-1-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
26
Бар
23
Мендес
8
Какере
10
Шерки
11
Пакета
9
Кадевере
10
Депай
10
Фульини
50
Чо
50
Чо
10
Фульини
15
Капелле
29
Кулибали
29
Кулибали
15
Капелле
28
Лаж
14
Бобишон
14
Бобишон
28
Лаж
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
9
Тиуб
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
9
Тиуб
15
Дюбуа
20
Дьоманде
20
Дьоманде
15
Дюбуа
26
Бар
22
Де Шильо
22
Де Шильо
26
Бар
23
Мендес
6
Лукас
6
Лукас
23
Мендес
11
Пакета
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
11
Пакета
10
Шерки
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Шерки
Остались в запасе
Анжер
Лион
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
14
Яхья Сумаре
ПВ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
Остались в запасе
14
Яхья Сумаре
ПВ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Анжер - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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