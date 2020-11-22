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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Цюрих
Сьон - Цюрих: обзор матча 22 ноября 2020
Сьон
22.11.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Цюрих
48'
Г. Карлен
47'
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
56'
Б. Кололли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Цюрих
Желтая карточка
С. Ди
90'
+4
88'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Маркезано
Замена
Г. Оаро
️️️️
Р. Ульдрикис
81'
78'
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Крамер
Пенальти не реализован!
С. Ди
66'
56'
ГОЛ! 1:2!
Б. Кололли
Пас отдал
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Замена
Итаитинга
️️️️
A. Abdellaoui
55'
ГОЛ! 1:1!
Г. Карлен
Пас отдал
Р. Ульдрикис
48'
47'
ГОЛ! 0:1!
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Пас отдал
Б. Крамер
40'
Желтая карточка
Ф. Алити
Желтая карточка
Г. Карлен
34'
Желтая карточка
A. Abdellaoui
22'
Желтая карточка
Б. Ндойе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
8
Балтасар
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Цюрих
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
70
Нильс Райхмут
ПП
27
Фабиан Рохнер
ПП
38
Novem Baumann
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
3-4-3
18
Фикеншер
19
19
Бамерт
5
20
Ди
23
Тосетти
34
Ндойе
8
Балтасар
17
Ульдрикис
9
8
3-1-4-2
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
71
Криэциу
8
Домджони
27
10
Кололли
19
Маркезано
9
Крамер
4
17
Ульдрикис
99
Оаро
99
Оаро
17
Ульдрикис
5
76
Итаитинга
76
Итаитинга
5
19
Маркезано
27
Рохнер
27
Рохнер
19
Маркезано
9
Крамер
9
Сесай
9
Сесай
9
Крамер
Остались в запасе
Сьон
Цюрих
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
38
Novem Baumann
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦП
70
Нильс Райхмут
ПП
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
38
Novem Baumann
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦП
70
Нильс Райхмут
ПП
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Сьон - Цюрих
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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