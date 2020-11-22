Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Реал Сосьедад
Кадис - Реал Сосьедад: обзор матча 22 ноября 2020
Кадис
22.11.2020, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
66'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Реал Сосьедад
90'
+1
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
88'
Желтая карточка
А. Гевара
85'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
М. Мерино
84'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
74'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
74'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
Замена
Я. Бодигер
️️️️
С. Санчес
72'
Замена
А. Переа
️️️️
Й. Йонссон
72'
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
А. Янузай
Замена
И. Альехо
️️️️
Ф. Малбашич
57'
Замена
К. Акапо
️️️️
И. Карселен
57'
Замена
А. Хименес
️️️️
Х. Гарридо
46'
Желтая карточка
Фали
17'
Желтая карточка
Х. Гарридо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
18
Хон Гарридо
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Ману Ньето
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-3-1
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
18
Мауро
20
Карселен
16
Йонссон
18
Гарридо
20
Искьердо
8
Алекс
29
Малбашич
25
Санчес
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
5
Субельдия
6
Элустондо
18
Монреаль
6
Гевара
23
Мерино
24
Янузай
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
20
Карселен
29
Акапо
29
Акапо
20
Карселен
29
Малбашич
14
Альехо
14
Альехо
29
Малбашич
16
Йонссон
80
Переа
80
Переа
16
Йонссон
25
Санчес
14
Бодигер
14
Бодигер
25
Санчес
18
Гарридо
20
Хименес
20
Хименес
18
Гарридо
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
23
Мерино
18
Гуриди
18
Гуриди
23
Мерино
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
Остались в запасе
Кадис
Реал Сосьедад
11
Ману Ньето
ЦФ
1
Давид Жиль
ВР
6
Хорхе Помбо
АП
4
Педро Алкала
ЦЗ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
11
Ману Ньето
ЦФ
1
Давид Жиль
ВР
6
Хорхе Помбо
АП
4
Педро Алкала
ЦЗ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Кадис - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Новости команд
Все
Кадис
Реал Сосьедад
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+