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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - ПСВ
Твенте - ПСВ: обзор матча 22 ноября 2020
Твенте
22.11.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
63'
Данило (П)
8'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - ПСВ
Замена
Л. Селахи
️️️️
Р. Зерруки
84'
Замена
Л. Илич
️️️️
Й. Босх
77'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
Х. Дервисоглу
77'
69'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
Э. Захави
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
68'
66'
Замена
М. Жуниор
️️️️
Н. Мадуэке
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Данило
63'
62'
Желтая карточка
К. Гакпо
57'
Желтая карточка
Н. Мадуэке
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Остерволде
45'
+1
44'
Пенальти не реализован!
Э. Захави
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
90
Данило
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
ПСВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
4-3-3
16
Дроммел
24
Эбуехи
3
Пири
5
Плегесуэло
24
Остерволде
5
Босх
6
Зерруки
6
Брама
18
Черны
90
Данило
28
Дервисоглу
3-2-1-2-2
38
Мвого
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
13
Росарио
6
Сангаре
24
Дюмфрис
20
Мадуэке
18
Гакпо
14
Мален
7
Захави
24
Остерволде
5
Смал
5
Смал
24
Остерволде
5
Босх
21
Илич
21
Илич
5
Босх
28
Дервисоглу
10
10
28
Дервисоглу
6
Зерруки
18
Селахи
18
Селахи
6
Зерруки
20
Мадуэке
17
Жуниор
17
Жуниор
20
Мадуэке
7
Захави
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
7
Захави
Остались в запасе
Твенте
ПСВ
11
Дан Ротс
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
11
Дан Ротс
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Твенте - ПСВ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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