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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Динамо
Спарта - Динамо: обзор матча 22 ноября 2020
Спарта
22.11.2020, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Динамо
33'
Д. Моберг-Карлссон
63'
Л. Крейчи
14'
K. Meszaros
51'
П. Бранднер
64'
P. Javorek
90+5'
П. Бранднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Динамо
90'
+5
ГОЛ! 2:4!
П. Бранднер
Вторая желтая
Д. Павелка
90'
+3
90'
+1
Замена
Л. Гавел
️️️️
P. Javorek
90'
Желтая карточка
П. Бранднер
87'
Замена
️️️️
П. Шулц
Желтая карточка
Д. Павелка
80'
75'
Желтая карточка
P. Javorek
74'
Замена
M. Mrsic
️️️️
K. Meszaros
Замена
М. Минчев
️️️️
С. Плавсич
65'
64'
ГОЛ! 2:3!
P. Javorek
Пас отдал
K. Meszaros
ГОЛ! 2:2!
Л. Крейчи
Пас отдал
А. Виндхейм
63'
58'
Желтая карточка
P. Novak
51'
ГОЛ! 1:2!
П. Бранднер
46'
Замена
P. Novak
️️️️
Б. Чолич
43'
Желтая карточка
Б. Чолич
ГОЛ! 1:1!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
Л. Юлиш
33'
14'
ГОЛ! 0:1!
K. Meszaros
Пас отдал
P. Javorek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
Динамо
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
4-4-2
29
Хеча
4
Плехаты
23
Ганоушек
27
Лишка
32
Виндхейм
95
Плавсич
9
Докал
7
Крейчи
8
Павелка
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
2-3-5
40
Таловеров
12
Чолич
8
Цавош
0
10
Шулц
25
10
ван Бурен
11
Бранднер
0
33
95
Плавсич
17
Минчев
17
Минчев
95
Плавсич
0
5
Гавел
5
Гавел
0
12
Чолич
5
5
12
Чолич
0
0
0
0
Остались в запасе
Спарта
Динамо
10
Войтех Патрак
ЦП
28
Томаш Виснер
ЦЗ
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
10
Войтех Патрак
ЦП
28
Томаш Виснер
ЦЗ
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
Остались в запасе
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Спарта - Динамо
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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