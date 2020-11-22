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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Сандефьорд
Хаугесунд - Сандефьорд: обзор матча 22 ноября 2020
Хаугесунд
22.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
3 : 2
Завершен
Сандефьорд
33'
И. Коне
90'
К. Вельде
21'
К. Хансен
62'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Сандефьорд
90'
+5
Желтая карточка
R.
Замена
C. Grindheim
️️️️
И. Ваджи
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
К. Вельде
90'
89'
Замена
Э. Бренден
️️️️
К. Хансен
88'
Замена
М. Валес
️️️️
С. Гуссиас
78'
Замена
E. Palsson
️️️️
Д. Вега
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
Б. Лейте
75'
72'
Вторая желтая
Х. Сингх
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
И. Коне
66'
64'
Желтая карточка
Х. Сингх
Желтая карточка
Б. Лейте
64'
62'
ГОЛ! 1:2!
R.
Пас отдал
E. Valles
59'
Замена
R.
️️️️
L. Markmanrud
Пенальти не реализован!
К. Вельде
38'
37'
Желтая карточка
М. Хаакенстад
ГОЛ! 1:1!
И. Коне
Пас отдал
И. Ваджи
33'
29'
Желтая карточка
Д. Вега
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Хансен
Пас отдал
Х. Сингх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
2
Lars Grorud
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
3-3-1-1-3
3
Деслер
3
Кнудсен
16
Хансен
23
Столас
18
Кригард
23
Педерсен
16
Лейте
99
Вельде
12
25
Ваджи
28
Коне
1-2-1-5
2
Хаакенстад
24
Сингх
15
Вега
99
Хансен
28
Гуссиас
5
4
3
4
28
Коне
38
38
28
Коне
25
Ваджи
7
7
25
Ваджи
16
Лейте
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
16
Лейте
99
Хансен
15
Бренден
15
Бренден
99
Хансен
3
10
10
3
15
Вега
6
6
15
Вега
28
Гуссиас
3
Валес
3
Валес
28
Гуссиас
Остались в запасе
Хаугесунд
Сандефьорд
12
Luděk Vejmola
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Хаугесунд - Сандефьорд
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Сандефьорд
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1
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Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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