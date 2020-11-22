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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ПАС
ПАОК - ПАС: обзор матча 22 ноября 2020
ПАОК
22.11.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
ПАС
52'
К. Свидерски
90+1'
О. Эль-Каддури
31'
Р. Эррамуспе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - ПАС
Замена
М. Ваге
️️️️
К. Свидерски
90'
+6
Желтая карточка
С. Ингасон
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
О. Эль-Каддури
90'
+1
90'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
Желтая карточка
А. Живкович
84'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
83'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Нильсен Перейра
76'
75'
Желтая карточка
А. Карталис
62'
Замена
Х. Домингес
️️️️
J. Leo
57'
Вторая желтая
Р. Эррамуспе
ГОЛ! 1:1!
К. Свидерски
52'
Замена
Х. Цолис
️️️️
Виейринья
46'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Эсити
46'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Т. Мург
46'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эррамуспе
Пас отдал
Ф. Кастро
Желтая карточка
А. Эсити
30'
25'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
S. Križman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
20
Виейринья
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
22
Фабри Кастро
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Sandi Križman
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
3-5-1-1
12
Живкович
19
Перейра
15
Креспо
15
Варела
22
Шваб
14
Живкович
99
Мург
20
Виейринья
13
Эсити
2
Алвес
28
Свидерски
4-1-1-1-3
1
Хутесиотис
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
2
Салиакас
43
Персман
22
Кастро
7
Карталис
14
Памлидис
22
12
12
20
Виейринья
17
Цолис
17
Цолис
20
Виейринья
28
Свидерски
22
Ваге
22
Ваге
28
Свидерски
13
Эсити
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
13
Эсити
99
Мург
21
Бисесвар
21
Бисесвар
99
Мург
19
Перейра
14
Чолак
14
Чолак
19
Перейра
12
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
12
12
28
Домингес
28
Домингес
12
Остались в запасе
ПАОК
ПАС
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Остались в запасе
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАОК - ПАС
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
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