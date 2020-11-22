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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Атлетико Минейро
Сеара - Атлетико Минейро: обзор матча 22 ноября 2020
Сеара
22.11.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
48'
Лима
56'
Ф. Визеу
29'
Э. Саша
72'
Кено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Атлетико Минейро
85'
Замена
Йоран
️️️️
Э. Саша
Замена
Клаус
️️️️
T. Pagnussat
84'
Замена
L. Carvalho
️️️️
Лима
84'
84'
Замена
Маркиньос
️️️️
Д. Саварино
Желтая карточка
E. Brock
77'
72'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Кено
71'
Красная карточка
Д. Борреро
65'
Замена
Натан
️️️️
Калебе
64'
Замена
Буэно
️️️️
W. da Silva
Желтая карточка
С. Хавьер
62'
59'
Замена
Маррони
️️️️
М. Сарачо
Замена
Клебер
️️️️
Ф. Визеу
58'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Визеу
56'
ГОЛ! 1:1!
Лима
Пас отдал
Л. Чу
48'
41'
Желтая карточка
Г. Арана
Замена
Л. Чу
️️️️
Шарлес
39'
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Саша
Пас отдал
И. Рабельо
Желтая карточка
Б. Пачеко
27'
Желтая карточка
T. Pagnussat
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
4
Eduardo Brock
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Калебе
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
42
Talison Da Silva
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
7
Лео Чу
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Атлетико Минейро
40
Буэно
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
14
Натан
АП
43
Samuel Toscas
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
35
Sivaldo Junior
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
44
Wesley da Silva
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
2-2-2-5
91
Пачеко
2
Хавьер
35
Шарлес
88
Собрал
29
Вина
45
Лима
1
9
Визеу
3
19
4
3-2-2-3
23
Рафаэл
21
Рабельо
13
Арана
6
Алонсо
30
Калебе
11
Саварино
11
Сарачо
77
Борреро
20
Кено
42
8
Саша
45
Лима
27
27
45
Лима
9
Визеу
9
Клебер
9
Клебер
9
Визеу
35
Шарлес
7
Чу
7
Чу
35
Шарлес
3
4
Клаус
4
Клаус
3
40
Буэно
40
Буэно
8
Саша
19
Йоран
19
Йоран
8
Саша
11
Саварино
10
Маркиньос
10
Маркиньос
11
Саварино
30
Калебе
14
Натан
14
Натан
30
Калебе
11
Сарачо
38
Маррони
38
Маррони
11
Сарачо
44
44
Остались в запасе
Сеара
Атлетико Минейро
91
Wescley
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
70
Kelvyn
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
43
Samuel Toscas
ЦФ
35
Sivaldo Junior
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
91
Wescley
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
70
Kelvyn
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Остались в запасе
43
Samuel Toscas
ЦФ
35
Sivaldo Junior
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Сеара - Атлетико Минейро
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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