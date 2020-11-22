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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Дженоа
Удинезе - Дженоа: обзор матча 22 ноября 2020
Удинезе
22.11.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
34'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Дженоа
90'
+8
Красная карточка
М. Перин
90'
+5
Желтая карточка
Д. Скамакка
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Р. Перейра
90'
+1
89'
Замена
М. Дестро
️️️️
А. Масиелло
81'
Замена
В. Париджини
️️️️
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Х. Муссо
76'
69'
Замена
М. Зайц
️️️️
С. Стураро
69'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Г. Пандев
Замена
К. Ласанья
️️️️
И. Пуссетто
67'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Т. Арслан
67'
Желтая карточка
Т. Арслан
65'
63'
Желтая карточка
М. Бадель
46'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
Д. Бираски
ГОЛ! 1:0!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Р. Перейра
34'
31'
Желтая карточка
А. Масиелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-2-1
1
Муссо
4
Зеегелар
17
Нуйтинк
33
Самир
50
Бекао
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
23
Пуссетто
77
Окака-Чука
3-2-3-2
1
Перин
13
Бани
5
Масиелло
3
Пеллегрини
18
Гильоне
4
Бираски
21
Лерагер
47
Бадель
27
Стураро
21
Пандев
9
Скамакка
37
Перейра
17
Макенго
17
Макенго
37
Перейра
30
Арслан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
30
Арслан
23
Пуссетто
15
Ласанья
15
Ласанья
23
Пуссетто
4
Бираски
18
Гольданига
18
Гольданига
4
Бираски
3
Пеллегрини
14
Париджини
14
Париджини
3
Пеллегрини
27
Стураро
8
Зайц
8
Зайц
27
Стураро
5
Масиелло
21
Дестро
21
Дестро
5
Масиелло
21
Пандев
14
Шомуродов
14
Шомуродов
21
Пандев
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Науэль Молина
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
16
Иван Радованович
ОП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Науэль Молина
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Удинезе - Дженоа
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
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