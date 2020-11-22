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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Метц
Нант - Метц: обзор матча 22 ноября 2020
Нант
22.11.2020, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Метц
29'
Р. Коло Муани
45+4'
А. Исека (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Метц
Замена
Ж. Огустен
️️️️
К. Бамба
90'
+3
87'
Желтая карточка
Д. Бойе
85'
Желтая карточка
А. Окиджа
Замена
Р. Эмон
️️️️
М. Коко
77'
71'
Желтая карточка
М. Фофана
67'
Замена
Вагнер
️️️️
В. Тшимбембе
55'
Замена
О. Нгетт
️️️️
А. Исека
Желтая карточка
Фабио
45'
+4
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Исека
Желтая карточка
М. Абид
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
С. Корчиа
29'
26'
Замена
М. Фофана
️️️️
Х. Майга
25'
Замена
Т. Делен
️️️️
В. Пажо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
11
Бридж Ндилю
ЦФ
33
Anthony Walongwa
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
14
Корчиа
21
Кастеллетто
5
Жиротто
2
Фабио
7
Туре
17
Абид
97
Коко
10
Бляс
17
Бамба
9
Муани
3-1-3-2-1
90
Окиджа
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
80
Майга
12
Тшимбембе
7
Ангбан
17
Пажо
37
Булайя
26
Гуйе
9
Исека
17
Бамба
97
Огустен
97
Огустен
17
Бамба
97
Коко
9
Эмон
9
Эмон
97
Коко
80
Майга
2
Фофана
2
Фофана
80
Майга
17
Пажо
3
Делен
3
Делен
17
Пажо
9
Исека
11
Нгетт
11
Нгетт
9
Исека
12
Тшимбембе
70
Вагнер
70
Вагнер
12
Тшимбембе
Остались в запасе
Нант
Метц
11
Бридж Ндилю
ЦФ
33
Anthony Walongwa
ЦФ
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
11
Бридж Ндилю
ЦФ
33
Anthony Walongwa
ЦФ
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Нант - Метц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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