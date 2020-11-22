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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 22 ноября 2020
Интер
22.11.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
4 : 2
Завершен
Торино
64'
А. Санчес
67'
Р. Лукаку
84'
Р. Лукаку (П)
90'
Л. Мартинес
45+2'
С. Верди
62'
К. Ансальди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
ГОЛ! 4:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
90'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Санчес
86'
85'
Замена
С. Эдера
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. Лукаку
84'
Замена
И. Перишич
️️️️
Э. Янг
74'
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Раноккия
74'
70'
Желтая карточка
У. Синго
ГОЛ! 2:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Санчес
67'
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
Д. Д'Амброзио
65'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Р. Гальярдини
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
64'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Ансальди
Желтая карточка
Э. Янг
61'
Желтая карточка
А. Бастони
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Верди
Пас отдал
С. Мейте
41'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Верди
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
35'
31'
Желтая карточка
С. Верди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Интер
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
46
Франко Веццони
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
2
Хакими
95
Бастони
13
Раноккия
15
Янг
33
Д'Амброзио
23
Барелла
21
Гальярдини
23
Видаль
9
Лукаку
4
Санчес
3-2-3-1-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
3
Бремер
90
Синго
13
Лянко
14
Ансальди
17
Линетти
8
Ринкон
8
Мейте
90
Верди
11
Белотти
4
Санчес
44
Наингголан
44
Наингголан
4
Санчес
15
Янг
5
Перишич
5
Перишич
15
Янг
13
Раноккия
6
де Врей
6
де Врей
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
10
Мартинес
10
Мартинес
21
Гальярдини
90
Верди
7
Миллико
7
Миллико
90
Верди
8
Ринкон
20
Эдера
20
Эдера
8
Ринкон
90
Верди
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
90
Верди
Остались в запасе
Интер
Торино
1
Филип Станкович
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
46
Франко Веццони
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Антонио Конте
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
46
Франко Веццони
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Интер - Торино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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