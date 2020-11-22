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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Мидтьюлланд
Орхус - Мидтьюлланд: обзор матча 22 ноября 2020
Орхус
22.11.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
63'
П. Мортенсен (П)
27'
Ф. Ониика
34'
С. Каба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Мидтьюлланд
90'
+1
Замена
Б. Краев
️️️️
П. Систо
Замена
А. Мунксгор
️️️️
Д. Линкс
88'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Н. Поульсен
83'
71'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Н. Мадсен
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
А. Гренбек
71'
65'
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Дрейер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Мортенсен
63'
52'
Желтая карточка
Ф. Ониика
Желтая карточка
J. Juelsgaard
43'
34'
ГОЛ! 0:2!
С. Каба
Пас отдал
Ф. Ониика
27'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ониика
25'
Желтая карточка
Э. Святченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
5
Каспер Хойер
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Орхус
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
4-5-1
25
Грабара
5
Хойер
18
4
Дикс
20
Хауснер
10
Блуме
6
Поульсен
33
11
Гренбек
11
Линкс
9
Мортенсен
4-1-3-1-1
1
Хансен
29
Паулиньо
28
Святченко
24
Шольц
27
Коолс
2
Каюсте
16
Ониика
24
Мадсен
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
11
Линкс
3
Мунксгор
3
Мунксгор
11
Линкс
11
Гренбек
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
11
Гренбек
6
Поульсен
9
Хелениус
9
Хелениус
6
Поульсен
24
Мадсен
23
Андерсон
23
Андерсон
24
Мадсен
77
Систо
23
Краев
23
Краев
77
Систо
10
Дрейер
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Дрейер
Остались в запасе
Орхус
Мидтьюлланд
26
Милан Евтович
ЦФ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
26
Милан Евтович
ЦФ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Орхус - Мидтьюлланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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