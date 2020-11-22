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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер: обзор матча 22 ноября 2020
Ливерпуль
22.11.2020, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Лестер
21'
Д. Эванс (АГ)
41'
Д. Жота
86'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Лестер
Замена
Т. Минамино
️️️️
С. Мане
89'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Жота
89'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фирмино
86'
66'
Желтая карточка
Н. Менди
62'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Фукс
62'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Х. Барнс
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Н. Кейта
53'
45'
Желтая карточка
Д. Джастин
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
Пас отдал
Э. Робертсон
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Эванс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
6
Фабиньо
20
Милнер
23
Вейналдум
8
Кейта
21
Джонс
10
Мане
20
Жота
9
Фирмино
4-4-1-1
1
Шмейхель
24
Джастин
3
Фофана
35
Эванс
28
Фукс
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
6
Менди
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
8
Кейта
3
Уильямс
3
Уильямс
8
Кейта
10
Мане
18
Минамино
18
Минамино
10
Мане
20
Жота
27
Ориги
27
Ориги
20
Жота
28
Фукс
26
Прат
26
Прат
28
Фукс
11
Барнс
7
Ундер
7
Ундер
11
Барнс
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
Остались в запасе
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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