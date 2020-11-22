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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Викинг
Сарпсборг 08 - Викинг: обзор матча 22 ноября 2020
Сарпсборг 08
22.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 2
Завершен
Викинг
53'
Б. Утвик
60'
И. Ибрахимай
72'
И. Ибрахимай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Викинг
90'
+6
Желтая карточка
И. Ибрахимай
90'
+6
Замена
A. Óskar Andrésson
️️️️
С. Бьорсхол
90'
+1
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
F. TorsteinbÃ¸
90'
+1
Замена
E. Ãstensen
️️️️
З. Битики
Замена
S. Bojang
️️️️
M. Odegaard
86'
80'
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
Замена
Й. Солтведт
️️️️
J. Thomassen
77'
Замена
М. Офкир
️️️️
Д. Линдсет
77'
72'
ГОЛ! 1:2!
И. Ибрахимай
60'
ГОЛ! 1:1!
И. Ибрахимай
Желтая карточка
А. Салетрос
58'
54'
Желтая карточка
К. Лекберг
ГОЛ! 1:0!
Б. Утвик
Пас отдал
А. Салетрос
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
16
Joachim Thomassen
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сарпсборг 08
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
16
Even Ãstensen
ЦФ
3-4-4
6
Дюрестам
4
Утвик
3
Наэсс
18
Ветти
14
Хайнц
6
Салетрос
10
Линдсет
16
7
5
91
4-1-1-1-4
18
Бьорсхол
3
Веватне
5
Хеггхейм
23
Викстоль
16
Лекберг
29
Ибрахимай
11
Битики
14
Бериша
11
де Ланлай
9
1
16
17
Солтведт
17
Солтведт
16
5
2
2
5
10
Линдсет
11
Офкир
11
Офкир
10
Линдсет
18
Бьорсхол
5
5
18
Бьорсхол
9
10
10
9
11
Битики
16
16
11
Битики
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Викинг
12
Simon Thomas
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
8
Джо Белл
ОП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
Остались в запасе
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
8
Джо Белл
ОП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Сарпсборг 08 - Викинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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