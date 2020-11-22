Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Буде-Глимт
Стремсгодсет - Буде-Глимт: обзор матча 22 ноября 2020
Стремсгодсет
22.11.2020, воскресенье, 22:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
84'
В. Тор Ингимундарсон
4'
K. Junker
12'
Ф. Зинкернагель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Буде-Глимт
Замена
A. Rosendal Nyhagen
️️️️
Х. Стеневик
90'
ГОЛ! 1:2!
В. Тор Ингимундарсон
Пас отдал
М. Майгаард
84'
82'
Желтая карточка
В. Бонифаци
81'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
О. Сольбаккен
81'
Замена
R. Hauge
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
K. Tokstad
️️️️
Л. Салвесен
74'
66'
Замена
С. Фет
️️️️
М. Конрадсен
46'
Замена
Э. Хаген
️️️️
В. Моберг
12'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
А. Сампстед
4'
ГОЛ! 0:1!
K. Junker
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
58
Simen Hammershaug
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Элиас Хаген
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
1-2-2-5
16
Михра
26
Вильсвик
8
Хове
10
Штенгель
25
Ингимундарсон
18
Стеневик
18
14
Мава
15
Салвесен
20
Майгаард
23
4-3-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
38
Амундсен
22
Хейбротен
15
Бьоркан
8
Конрадсен
14
Салтнес
6
Моберг
9
Сольбаккен
11
Зинкернагель
77
15
Салвесен
11
11
15
Салвесен
18
Стеневик
80
80
18
Стеневик
6
Моберг
18
Хаген
18
Хаген
6
Моберг
8
Конрадсен
19
Фет
19
Фет
8
Конрадсен
11
Зинкернагель
0
0
11
Зинкернагель
9
Сольбаккен
22
Бонифаци
22
Бонифаци
9
Сольбаккен
Остались в запасе
Стремсгодсет
Буде-Глимт
58
Simen Hammershaug
ЦФ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
58
Simen Hammershaug
ЦФ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Стремсгодсет - Буде-Глимт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
Новости команд
Все
Стремсгодсет
Буде-Глимт
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:51
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+