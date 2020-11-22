Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Рапид
Рид - Рапид: обзор матча 22 ноября 2020
Рид
22.11.2020, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
4 : 3
Завершен
Рапид
25'
С. Граховац (АГ)
40'
B. Gschweidl
71'
C. Reiner
87'
М. Груль
14'
К. Кнасмюллнер
51'
К. Кнасмюллнер
65'
C. Reiner (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Рапид
90'
Замена
К. Китагава
️️️️
Т. Шик
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Груль
89'
ГОЛ! 4:3!
М. Груль
Пас отдал
А. Байич
87'
82'
Замена
Д. Алар
️️️️
Э. Кара
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
С. Нутц
82'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
С. Пейнтсил
82'
Замена
А. Байич
️️️️
B. Gschweidl
73'
Замена
M. Haas
️️️️
B. Takougnadi
73'
ГОЛ! 3:3!
C. Reiner
Пас отдал
С. Нутц
71'
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
C. Reiner
58'
Замена
Ф. Стойкович
️️️️
Ю. Демир
51'
ГОЛ! 2:2!
К. Кнасмюллнер
ГОЛ! 2:1!
B. Gschweidl
Пас отдал
М. Груль
40'
31'
Желтая карточка
М. Хофманн
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Граховац
25'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Кнасмюллнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
31
Balakiyem Takougnadi
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Рид
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
19
Saddam Sulley
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
1-3-1-5
1
Радлингер
5
4
Зигль
22
Нутц
6
Лакнер
18
Груль
28
9
30
Пейнтсил
6
31
3-5-2
25
Гартлер
31
Ульманн
28
Хофманн
44
Барач
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
13
Шик
8
Ритцмайер
15
Граховац
22
Демир
9
Кара
18
Груль
3
Боатенг
3
Боатенг
18
Груль
22
Нутц
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
22
Нутц
30
Пейнтсил
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
30
Пейнтсил
31
23
23
31
9
12
Байич
12
Байич
9
22
Демир
30
Стойкович
30
Стойкович
22
Демир
9
Кара
19
Алар
19
Алар
9
Кара
13
Шик
49
Китагава
49
Китагава
13
Шик
Остались в запасе
Рид
Рапид
19
Saddam Sulley
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
5
Лион Шустер
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
19
Saddam Sulley
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
Остались в запасе
5
Лион Шустер
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рид - Рапид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
Новости команд
Все
Рид
Рапид
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+