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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Фейеноорд
Фортуна - Фейеноорд: обзор матча 22 ноября 2020
Фортуна
22.11.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 3
Завершен
Фейеноорд
1'
З. Флемминг
34'
М. Сенеси
45+1'
С. Бергейс (П)
90+1'
С. Бергейс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Фейеноорд
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Бергейс
90'
+1
Замена
Й. Верманн
️️️️
Й. Торнстра
87'
Замена
Д. Джонстон
️️️️
Б. Линссен
Замена
D. Dianessy
️️️️
Т. Теки
81'
74'
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
Н. Йоргенсен
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Л. Семеду
72'
Замена
Л. Семеду
️️️️
Э. Ханссон
62'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Бергейс
Желтая карточка
М. Сентьенс
44'
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Сенеси
12'
Красная карточка
О. Кекчю
Желтая карточка
З. Флемминг
11'
ГОЛ! 1:0!
З. Флемминг
Пас отдал
Т. Теки
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
25
Jorrit Smeets
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-2-2-2
1
ван Ош
27
Кокс
38
4
Янссен
4
Анга
5
Теки
20
Сентьенс
7
Ханссон
9
Флемминг
91
Полтер
25
3-1-4-2
22
Марсман
2
Гертрейда
5
Сенеси
31
Боттегин
21
Торнстра
10
Димерс
6
Кекчю
23
Бергейс
2
Ньивкоп
30
Линссен
14
Йоргенсен
5
Теки
17
17
5
Теки
Семеду
8
Мутуссами
8
Мутуссами
Семеду
7
Ханссон
7
Семеду
7
Семеду
7
Ханссон
14
Йоргенсен
10
Тейшейра
10
Тейшейра
14
Йоргенсен
30
Линссен
6
Джонстон
6
Джонстон
30
Линссен
21
Торнстра
59
Верманн
59
Верманн
21
Торнстра
Остались в запасе
Фортуна
Фейеноорд
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
77
Аднан Угур
ЦП
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Тейс Янсен
ВР
10
Науфаль Баннис
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
9
Дилан Венте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
77
Аднан Угур
ЦП
55
Алексей Кошелев
ВР
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
10
Науфаль Баннис
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
9
Дилан Венте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Фортуна - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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