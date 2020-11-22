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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Адмира Ваккер
Тироль - Адмира Ваккер: обзор матча 22 ноября 2020
Тироль
22.11.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
2'
Н. Фредериксен
45'
Н. Фредериксен
87'
Т. Анселм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Адмира Ваккер
ГОЛ! 3:0!
Т. Анселм
87'
Замена
B. Pranter
️️️️
Т. Пецос
82'
Замена
B. Soares
️️️️
К. Йебоа
81'
80'
Замена
Л. Малишек
️️️️
L. Rath
79'
Замена
S. Maierhofer
️️️️
М. Бройниг
74'
Замена
E. Hoffer
️️️️
T. Tomić
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ф. Ридер
71'
Замена
Р. Смит
️️️️
Ф. Освальд
66'
Замена
Т. Анселм
️️️️
Z. Dedic
65'
61'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
J. Ganda
57'
Желтая карточка
М. Бройниг
Желтая карточка
Н. Фредериксен
57'
46'
Замена
M. Spasić
️️️️
С. Бауэр
ГОЛ! 2:0!
Н. Фредериксен
45'
Желтая карточка
Ф. Ридер
23'
ГОЛ! 1:0!
Н. Фредериксен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
90
Tomislav Tomić
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
B. Soares
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
25
Miloš Spasić
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
6
Бехоунек
24
Кох
3
Гугганиг
33
Ридер
6
Пецос
43
23
Шнегг
0
9
Йебоа
8
Фредериксен
4-2-4
1
4
Бауэр
18
4
Айву
24
23
Юльманн
5
Кершбаум
14
Бройниг
7
97
90
33
Ридер
14
14
33
Ридер
25
Освальд
8
Смит
8
Смит
25
Освальд
0
11
Анселм
11
Анселм
0
9
Йебоа
0
0
9
Йебоа
6
Пецос
0
0
6
Пецос
18
4
Малишек
4
Малишек
18
4
Бауэр
25
25
4
Бауэр
97
7
Кронбергер
7
Кронбергер
97
14
Бройниг
0
0
14
Бройниг
90
16
16
90
Остались в запасе
Тироль
Адмира Ваккер
13
B. Ozegovic
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Тироль - Адмира Ваккер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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