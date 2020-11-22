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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Шахтер
Рух - Шахтер: обзор матча 22 ноября 2020
Рух
22.11.2020, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
13'
В. Садовский
8'
Н. Антич
21'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Шахтер
87'
Замена
А. Селява
️️️️
Ю. Кендыш
Желтая карточка
Е. Шевченко
82'
Замена
В. Морозов
️️️️
Е. Богомольский
80'
Замена
К. Цепенков
️️️️
А. Антилевский
75'
72'
Замена
J. Kabananga
️️️️
А. Архипов
Желтая карточка
А. Антилевский
67'
Замена
И. Колпачук
️️️️
А. Петренко
65'
Желтая карточка
O. Kovtun
56'
21'
ГОЛ! 1:2!
А. Архипов
Пас отдал
И. Иванович
ГОЛ! 1:1!
В. Садовский
Пас отдал
А. Мигунов
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Антич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
25
Роман Степанов
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
31
Saviour Nwafor
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Шахтер
5
Никола Антич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Игор Иванович
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Рух
1
Артем Денисенко
ВР
21
Александр Нечаев
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Шахтер
1
Максим Белов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
38
Макар Лицкевич
ПП
32
Junior Kabananga
ЦФ
3-3-4
25
Степанов
33
Рахманов
90
Мигунов
0
11
Антилевский
19
Гречихо
31
34
Петренко
90
Садовский
21
Шевченко
19
Богомольский
4-3-1-3
20
Сачивко
4
Хадаркевич
67
Бегунов
5
Антич
10
Яхшибоев
77
Кендыш
37
Сзоке
98
Подстрелов
35
9
Архипов
7
Иванович
11
Антилевский
37
Цепенков
37
Цепенков
11
Антилевский
34
Петренко
59
Колпачук
59
Колпачук
34
Петренко
19
Богомольский
9
Морозов
9
Морозов
19
Богомольский
9
Архипов
32
32
9
Архипов
77
Кендыш
8
Селява
8
Селява
77
Кендыш
Остались в запасе
Рух
Шахтер
1
Артем Денисенко
ВР
21
Александр Нечаев
ВР
38
Макар Лицкевич
ПП
1
Максим Белов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Александр Нечаев
ВР
Остались в запасе
38
Макар Лицкевич
ПП
1
Максим Белов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Рух - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
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