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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ним
Реймс - Ним: обзор матча 22 ноября 2020
Реймс
22.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ним
62'
Р. Рипар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ним
Желтая карточка
В. Бериша
82'
80'
Замена
К. Ариби
️️️️
К. Данке
Замена
А. Зенели
️️️️
М. Кафаро
78'
Замена
Конан
️️️️
Т. де Смет
67'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Рипар
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Н. Мбюкю
58'
Замена
М. Думбия
️️️️
К. Сирхейс
58'
55'
Замена
К. Данке
️️️️
М. Коне
Желтая карточка
М. Манетси
47'
34'
Желтая карточка
Р. Рипар
Желтая карточка
К. Сирхейс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Реймс
33
Конан
ЛЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
30
Dialy Kobaly N'Diaye
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Харис Дулевич
ЛП
45
Яссин Бенрау
АП
13
Карим Ариби
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Диуф
28
де Смет
15
Марешич
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Манетси
23
Бериша
11
Мбюкю
20
Кафаро
22
Диа
14
Сирхейс
4-2-2-1-1
30
Рейне
13
Бюрнер
4
Ландре
18
Мартинес
29
Пакье
70
Ахлинви
20
Кубас
8
Ферхат
11
Фомба
20
Рипар
14
Коне
20
Кафаро
9
Зенели
9
Зенели
20
Кафаро
28
де Смет
33
Конан
33
Конан
28
де Смет
14
Сирхейс
7
Думбия
7
Думбия
14
Сирхейс
11
Мбюкю
19
Туре
19
Туре
11
Мбюкю
Данке
13
Ариби
13
Ариби
Данке
14
Коне
9
Данке
9
Данке
14
Коне
Остались в запасе
Реймс
Ним
8
Морету Кассама
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
30
Dialy Kobaly N'Diaye
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
22
Софьян Алакуш
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
45
Яссин Бенрау
АП
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Харис Дулевич
ЛП
16
Люка Диас
ВР
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
8
Морету Кассама
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
30
Dialy Kobaly N'Diaye
ЦФ
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
45
Яссин Бенрау
АП
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Харис Дулевич
ЛП
16
Люка Диас
ВР
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Реймс - Ним
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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