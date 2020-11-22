Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Касымпаша
Коньяспор - Касымпаша: обзор матча 22 ноября 2020
Коньяспор
22.11.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
49'
Н. Скубич
89'
М. Чагыран
17'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Касымпаша
Желтая карточка
A. Kravets
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Кара
ГОЛ! 2:1!
М. Чагыран
Пас отдал
Гильерме
89'
Желтая карточка
А. Демирбаг
84'
Замена
М. Чагыран
️️️️
Д. Милошевич
75'
Замена
P. Hurtado
️️️️
А. Улудаг
75'
71'
Замена
Y. Dulger
️️️️
A. Koç
61'
Желтая карточка
У. Хаддади
54'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Огуз
ГОЛ! 1:1!
Н. Скубич
Пас отдал
А. Улудаг
49'
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
F. Miya
46'
Желтая карточка
М. Евтович
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Кара
Пас отдал
А. Огуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Коньяспор
15
Uğur Demirok
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
3-2-3-2
34
89
Скубич
3
Улудаг
12
Гильерме
4
Демирбаг
42
Бартакжи
8
Евтович
27
Милошевич
21
17
Цикалеши
0
4-3-1-2
1
25
Бречка
94
Хадергьонай
4
Хаддади
2
Огуз
25
Тирпа
35
Кара
71
7
Варга
77
24
27
Милошевич
6
Чагыран
6
Чагыран
27
Милошевич
21
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
21
3
Улудаг
33
33
3
Улудаг
71
55
55
71
2
Огуз
7
Коомсон
7
Коомсон
2
Огуз
Остались в запасе
Коньяспор
Касымпаша
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Эрдем Канполат
ВР
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Коньяспор - Касымпаша
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Касымпаша
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+