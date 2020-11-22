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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ланс
Дижон - Ланс: обзор матча 22 ноября 2020
Дижон
22.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ланс
23'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ланс
88'
Замена
С. Банза
️️️️
Ф. Сотока
88'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
Замена
С. Боэ
️️️️
Ф. Чафик
82'
72'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
С. Фофана
66'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
66'
Замена
Г. Какута
️️️️
К. Жан
Замена
О. Шедлер
️️️️
М. Конате
62'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Р. Ассале
62'
Желтая карточка
Ж. Мари
56'
Желтая карточка
Ф. Чафик
54'
Замена
Ж. Мари
️️️️
В. Лаутоа
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Калимуэндо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
29
Флориан Сотока
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Дижон
63
Леви Нтумба
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
5
Гаэль Какута
АП
7
Тони Маурисио
АП
24
Симон Банза
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Расьоппи
6
Лаутоа
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
25
Музинга
26
Чафик
22
Ндонг
43
Целина
17
Бальде
27
Ассале
11
Конате
3-3-1-3
16
Лека
5
Баде
2
Медина
24
Гради
92
Клосс
18
Каюзак
4
Силла
42
Фофана
10
Жан
29
Сотока
15
Калимуэндо
26
Чафик
23
Боэ
23
Боэ
26
Чафик
11
Конате
21
Шедлер
21
Шедлер
11
Конате
6
Лаутоа
14
Мари
14
Мари
6
Лаутоа
27
Ассале
7
Саммаритано
7
Саммаритано
27
Ассале
42
Фофана
28
Дукур
28
Дукур
42
Фофана
10
Жан
5
Какута
5
Какута
10
Жан
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
29
Сотока
24
Банза
24
Банза
29
Сотока
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Дижон
Ланс
63
Леви Нтумба
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Остались в запасе
63
Леви Нтумба
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Дижон - Ланс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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