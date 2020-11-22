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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Арис
Панетоликос - Арис: обзор матча 22 ноября 2020
Панетоликос
22.11.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Арис
18'
Б. Гама (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Арис
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Бертольо
Желтая карточка
Х. Диас
90'
+2
86'
Замена
C. Lopez
️️️️
D. Manos
86'
Замена
L. Sasha
️️️️
Х. Матилья
Желтая карточка
E. Tzanakakis
80'
Замена
E. Tzanakakis
️️️️
А. Малис
76'
75'
Замена
Д. Мансини
️️️️
К. Силва
Замена
Н. Вергос
️️️️
Г. Арийиби
70'
64'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
М. Гарсия
Замена
А. Яколиш
️️️️
M. R. Azadi
61'
49'
Желтая карточка
Б. Гама
45'
+1
Желтая карточка
D. Manos
29'
Желтая карточка
Y. Benalouane
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Гама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
8
Далсью
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
M. R. Azadi
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
0
J. Alvarez
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
Арис
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
2-4-1-3
1
54
Лиавас
47
Малис
24
Цингарас
20
Диас
28
Арийиби
8
Далсью
10
Мендоса
0
44
9
2-5-1-2
1
Сиабанис
66
Сакич
31
Роуз
18
Гарсия
8
Матилья
8
Джегго
6
Сандгрен
16
Гама
10
Силва
9
29
28
Арийиби
9
Вергос
9
Вергос
28
Арийиби
47
Малис
27
27
47
Малис
9
70
Яколиш
70
Яколиш
9
9
11
11
9
18
Гарсия
18
Бертольо
18
Бертольо
18
Гарсия
8
Матилья
88
88
8
Матилья
10
Силва
7
Мансини
7
Мансини
10
Силва
Остались в запасе
Панетоликос
Арис
0
J. Alvarez
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
1
Zacharie Boucher
ЦФ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
0
J. Alvarez
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Остались в запасе
1
Zacharie Boucher
ЦФ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Панетоликос - Арис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
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