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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Арсенал
Лидс - Арсенал: обзор матча 22 ноября 2020
Лидс
22.11.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Арсенал
Желтая карточка
К. Филлипс
90'
+3
90'
+3
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Б. Сака
Желтая карточка
Л. Купер
86'
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Харрисон
80'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Эйлинг
71'
57'
Замена
Б. Сака
️️️️
Д. Уиллок
52'
Красная карточка
Н. Пепе
46'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
С. Даллас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Кох
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Рафинья
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Бельерин
6
Габриэль
6
Холдинг
63
Тирни
34
Джака
28
Уиллок
25
Себальос
10
Виллиан
19
Пепе
7
Обамеянг
11
Харрисон
99
Поведа
99
Поведа
11
Харрисон
12
Эйлинг
19
Родриго
19
Родриго
12
Эйлинг
10
Виллиан
17
Нелсон
17
Нелсон
10
Виллиан
Сака
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
Сака
28
Уиллок
7
Сака
7
Сака
28
Уиллок
Остались в запасе
Лидс
Арсенал
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лидс - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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