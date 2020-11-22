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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Страсбур
Монпелье - Страсбур: обзор матча 22 ноября 2020
Монпелье
22.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
4 : 3
Завершен
Страсбур
8'
П. Мендеш
13'
А. Делор
31'
А. Делор
68'
Г. Лаборд
22'
К. Лала (П)
26'
Х. Диалло (П)
45'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Страсбур
Замена
В. Хилтон
️️️️
Г. Лаборд
89'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
88'
84'
Замена
А. Томассон
️️️️
Ж. Беллегард
84'
Замена
К. Зохи
️️️️
А. Каси
Замена
К. Долли
️️️️
Ф. Мойе
82'
74'
Замена
М. Шахири
️️️️
К. Лала
ГОЛ! 4:3!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Делор
68'
Замена
Ю. Ил-Лок
️️️️
С. Мавидиди
67'
65'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Ж. Аолу
Желтая карточка
Д. Конгре
54'
49'
Желтая карточка
Ж. Аолу
45'
ГОЛ! 3:3!
Л. Ажорк
Пас отдал
К. Лала
ГОЛ! 3:2!
А. Делор
Пас отдал
М. Ристич
31'
26'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Диалло
Желтая карточка
П. Мендеш
25'
22'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Лала
ГОЛ! 2:0!
А. Делор
Пас отдал
Ж. Самбья
13'
ГОЛ! 1:0!
П. Мендеш
Пас отдал
Т. Саванье
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
26
Сами Бенчама
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Страсбур
23
Лионель Кароль
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-2-1-3
1
Омлин
23
Ристич
3
Мендеш
3
Конгре
10
Самбья
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
9
Делор
45
Мавидиди
9
Лаборд
3-4-1-2
1
Кавашима
3
Симакан
23
Митрович
5
Коне
70
Лала
28
Сиссоко
14
Аолу
19
Каси
27
Беллегард
13
Диалло
19
Ажорк
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
91
Мойе
20
Долли
20
Долли
91
Мойе
45
Мавидиди
73
Юн Ил-Лок
73
Юн Ил-Лок
45
Мавидиди
9
Лаборд
4
Хилтон
4
Хилтон
9
Лаборд
70
Лала
11
Шахири
11
Шахири
70
Лала
14
Аолу
14
Ленар
14
Ленар
14
Аолу
27
Беллегард
28
Томассон
28
Томассон
27
Беллегард
19
Каси
9
Зохи
9
Зохи
19
Каси
Остались в запасе
Монпелье
Страсбур
2
Арно Суке
ПЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Монпелье - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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