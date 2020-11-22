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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Унион
Кельн - Унион: обзор матча 22 ноября 2020
Кельн
22.11.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Унион
36'
Э. Скири
27'
Т. Авонийи
72'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Унион
90'
+4
Желтая карточка
Н. Гисельман
85'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Ш. Бекер
84'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Р. Андрих
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
С. Озкан
83'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Н. Каттербах
79'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
М. Вольф
79'
73'
Замена
А. Гогиа
️️️️
М. Ингвартсен
73'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Т. Авонийи
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Крузе
72'
Пенальти не реализован!
М. Крузе
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
О. Дуда
65'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Д. Дрекслер
65'
ГОЛ! 1:1!
Э. Скири
Пас отдал
О. Дуда
36'
35'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
Желтая карточка
О. Дуда
31'
30'
Замена
Г. Премель
️️️️
С. Грисбек
27'
ГОЛ! 0:1!
Т. Авонийи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
37
Mathis Bruns
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хорн
3
Каттербах
22
Мере
5
Чикош
27
Вольф
6
Скири
6
Озкан
4
Якобс
8
Дуда
24
Дрекслер
20
Андерссон
4-1-1-1-3
16
Люте
28
Триммель
5
Фридрих
31
Кнохе
3
Ленц
13
Грисбек
8
Андрих
23
Бекер
10
Крузе
14
Авонийи
7
Ингвартсен
6
Озкан
99
Арокодаре
99
Арокодаре
6
Озкан
3
Каттербах
29
Тильманн
29
Тильманн
3
Каттербах
27
Вольф
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
27
Вольф
8
Дуда
37
Реджбечай
37
Реджбечай
8
Дуда
24
Дрекслер
18
Лимниос
18
Лимниос
24
Дрекслер
23
Бекер
17
Гисельман
17
Гисельман
23
Бекер
8
Андрих
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
8
Андрих
7
Ингвартсен
3
Гогиа
3
Гогиа
7
Ингвартсен
13
Грисбек
21
Премель
21
Премель
13
Грисбек
14
Авонийи
36
Тойхерт
36
Тойхерт
14
Авонийи
Остались в запасе
Кельн
Унион
38
Яннес Хорн
ЛЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
20
Тим Мацеевски
ЦФ
37
Mathis Bruns
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
Остались в запасе
20
Тим Мацеевски
ЦФ
37
Mathis Bruns
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Кельн - Унион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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