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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Парма
Рома - Парма: обзор матча 22 ноября 2020
Рома
22.11.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 0
Завершен
Парма
28'
Б. Майорал
32'
Г. Мхитарян
40'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Парма
85'
Замена
С. Якопони
️️️️
Д. Пеццелла
82'
Замена
М. Буси
️️️️
А. Грасси
Замена
А. Диавара
️️️️
Г. Вильяр
80'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Педро
80'
Замена
Б. Перес
️️️️
Л. Спинаццола
80'
Замена
К. Перес
️️️️
Б. Майорал
65'
62'
Замена
Х. Брунетта
️️️️
Й. Осорио
62'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Ю. Куцка
62'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Жервиньо
Замена
Жуан
️️️️
Р. Ибаньес
53'
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Р. Карсдорп
40'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Б. Майорал
32'
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
Пас отдал
Л. Спинаццола
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
19
Симон Сом
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
56
Амир Фератович
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-4-1-1
83
Миранте
37
Спинаццола
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
12
Вильяр
9
Педро
9
Майорал
4-4-1-1
55
Сепе
5
Гальоло
22
Алвеш
71
Осорио
3
Пеццелла
25
Сиприен
33
Куцка
33
Грасси
19
Сом
27
Жервиньо
45
Инглесе
3
Ибаньес
15
Жуан
15
Жуан
3
Ибаньес
12
Вильяр
24
Диавара
24
Диавара
12
Вильяр
37
Спинаццола
33
Перес
33
Перес
37
Спинаццола
9
Педро
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
9
Педро
9
Майорал
23
Перес
23
Перес
9
Майорал
27
Жервиньо
14
Карамо
14
Карамо
27
Жервиньо
71
Осорио
11
Брунетта
11
Брунетта
71
Осорио
3
Пеццелла
2
Якопони
2
Якопони
3
Пеццелла
33
Грасси
44
Буси
44
Буси
33
Грасси
33
Куцка
27
Куртич
27
Куртич
33
Куцка
Остались в запасе
Рома
Парма
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
7
Суф Подгоряну
ПВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
56
Амир Фератович
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Пау Лопес
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
3
Дрисса Камара
ЦП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
16
Гастон Бругман
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
7
Суф Подгоряну
ПВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
56
Амир Фератович
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Пау Лопес
ВР
Остались в запасе
3
Дрисса Камара
ЦП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
16
Гастон Бругман
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Рома - Парма
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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