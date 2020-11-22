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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Белшина
БАТЭ - Белшина: обзор матча 22 ноября 2020
БАТЭ
22.11.2020, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
5 : 0
Завершен
Белшина
39'
H. Moukam
56'
М. Скавыш (П)
57'
М. Скавыш
73'
П. Нехайчик
90+1'
Н. Милич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Белшина
ГОЛ! 5:0!
Н. Милич
90'
+1
Замена
Б. Копитович
️️️️
B. Nastic
81'
ГОЛ! 4:0!
П. Нехайчик
73'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
Д. Бага
72'
68'
Желтая карточка
D. Lebedev
Замена
Н. Сигневич
️️️️
М. Скавыш
66'
ГОЛ! 3:0!
М. Скавыш
57'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Скавыш
56'
46'
Замена
В. Соланович
️️️️
Д. Левицкий
45'
Замена
D. Lebedev
️️️️
S. Sazonovich
ГОЛ! 1:0!
H. Moukam
39'
30'
Желтая карточка
Д. Левицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
0
H. Moukam
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Белшина
19
Константин Кучинский
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
11
Anton Saroka
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Белшина
12
Павел Охремчук
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
0
D. Lebedev
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
17
Egor Chernyshev
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
4-3-3
6
Филипович
24
Филипенко
15
32
Филипович
33
Нехайчик
25
Бага
0
15
Скавыш
31
Чичкан
26
Милич
3-2-2-4
27
Нечаев
32
Ясюкевич
27
19
Кучинский
3
Одеойибо
20
Бордуков
11
0
0
11
Левицкий
13
Харитонович
15
15
Копитович
15
Копитович
15
25
Бага
3
Бессмертный
3
Бессмертный
25
Бага
15
Скавыш
14
Сигневич
14
Сигневич
15
Скавыш
27
0
0
27
11
Левицкий
23
Соланович
23
Соланович
11
Левицкий
Остались в запасе
БАТЭ
Белшина
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
11
Anton Saroka
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
12
Павел Охремчук
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
17
Egor Chernyshev
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
11
Anton Saroka
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
17
Egor Chernyshev
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча БАТЭ - Белшина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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