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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Ларисса
АЕК - Ларисса: обзор матча 22 ноября 2020
АЕК
22.11.2020, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Ларисса
55'
Т. Махерас
72'
К. Ансарифард
79'
А. Симойш
89'
К. Галанопулос
67'
R. Milosavljevic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Ларисса
ГОЛ! 4:1!
К. Галанопулос
89'
86'
Замена
O. Grigoropoulos
️️️️
M. Bertos
86'
Замена
H. Younés
️️️️
V. Platellas
Замена
М. Танкович
️️️️
К. Ансарифард
82'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Е. Шахов
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Симойш
Пас отдал
П. Манталос
79'
78'
Замена
N. Trujić
️️️️
М. Музек
ГОЛ! 2:1!
К. Ансарифард
Пас отдал
П. Манталос
72'
Желтая карточка
А. Симойш
70'
67'
ГОЛ! 1:1!
R. Milosavljevic
Пас отдал
Ф. Дурмишай
Замена
М. Ливайя
️️️️
Т. Махерас
67'
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Э. Лопеш
66'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Н. Оливейра
60'
ГОЛ! 1:0!
Т. Махерас
55'
48'
Желтая карточка
V. Platellas
46'
Замена
G. Torje
️️️️
A. Nikolias
Желтая карточка
И. Неделчару
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
0
V. Platellas
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Ларисса
16
Nikola Zizic
ЦЗ
18
Яннис Кости
ЦП
0
G. Torje
ЦП
66
Ali Ghazal
ЦП
23
Georgios Maidanos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
0
Hamza Younés
ЦФ
4-3-3
16
Цинтотас
27
Паулиньо
24
Неделчару
22
Лопеш
4
Сварнас
20
Манталос
28
Шахов
8
Симойш
7
Оливейра
19
Албанис
53
Махерас
3-2-2-3
1
5
70
77
Музек
25
4
22
20
Спарв
17
Дурмишай
0
0
22
Лопеш
12
Инсуа
12
Инсуа
22
Лопеш
28
Шахов
6
Галанопулос
6
Галанопулос
28
Шахов
Ансарифард
22
Танкович
22
Танкович
Ансарифард
53
Махерас
10
Ливайя
10
Ливайя
53
Махерас
7
Оливейра
17
Ансарифард
17
Ансарифард
7
Оливейра
25
24
24
25
77
Музек
7
7
77
Музек
0
0
0
0
0
0
0
0
Остались в запасе
АЕК
Ларисса
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
23
Georgios Maidanos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
18
Яннис Кости
ЦП
16
Nikola Zizic
ЦЗ
66
Ali Ghazal
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
Остались в запасе
23
Georgios Maidanos
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
18
Яннис Кости
ЦП
16
Nikola Zizic
ЦЗ
66
Ali Ghazal
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча АЕК - Ларисса
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
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